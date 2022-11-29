Эксперт «БКС» Емельянов назвал валюты, которые угрожают господству доллара США

Главная угроза для доллара США — не цифровые юань или евро. А, например, российский рубль, турецкая лира, индийская рупия и арабский дирхам. Потому что это более мобильные, обладающие хорошей финтех-базой валюты. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Ранее газета The Wall Street Journal написала, что цифровой юань угрожает господству американского доллара и гегемонии США. Автор статьи указал, что расширение влияния Китая создаст биполярный мир и приведет к сокращению американского долларового доминирования.

По словам Емелянова, юань «очень уж медленно» отнимает долю доллара в мировой торговле и резервах.

«Главная угроза для валюты США — это вовсе не централизованный юань или евро. А региональные валюты — более мобильные, быстрые и обладающие хорошей финтех-базой. Сюда можно отнести рубль, турецкую лиру, отчасти рупию, арабский дирхам», — уточнил эксперт.

По его словам, для тех, кто стоит перед выбором: что покупать, если не доллар — очевидным ответом становится «брать разные валюты».

«Корзина из денежных единиц нескольких стран может служить защитой от ослабления рубля. Так, например, доллар Гонконга или дирхам ОАЭ четко следуют за курсом доллара США. При этом они не подконтрольны Федрезерву Штатов», — рассказал Емельянов.

Емельянов отметил, что последнее время в США все чаще выходят почти панические статьи на тему цифровой слабости американской валюты. «Местные политики и эксперты прогнозируют закат доллара, если ФРС срочно не приступит к разработке собственной цифровой валюты», — сказал он.

Цифровые валюты сейчас разрабатывают Россия, Китай, Швеция, Евросоюз, Индия.