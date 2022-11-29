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«Точка»: каждый пятый валютный счет в России в 2022 году открыт в юанях

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Каждый пятый валютный счет в России в 2022 году открыт в юанях, сообщает ТАСС со ссылкой на исследования банка «Точка».

«21% открытых валютных счетов в этом году — в юанях, в прошлом году этот показатель достигал лишь 3%. В январе 2022 года 59,9% хранили валюту в долларах США, 35,9% — в евро, 0,6% — в юанях и 3,5% — в фунтах стерлингов, турецкой лире и других валютах. В ноябре предприниматели отдают приоритет юаням: теперь в этой валюте хранится 65,5% сбережений», — указано в исследовании.

При этом доллары США и евро значительно потеряли свои позиции к ноябрю — теперь в этих валютах россияне хранят только 21,8% и 11,6% своих сбережений соответственно. Только 1,2% сбережений хранятся в других валютах.

Кроме того, в исследовании отмечается рост числа валютных счетов на одного предпринимателя, с 196 до 227 счетов.

Ранее аналитик назвал один из самых простых способов накопить деньги.

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