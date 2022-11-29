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В Совфед поступило представление Путина об освобождении Кудрина с поста главы СП

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом сообщил председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, передает РИА Новости.

Ранее сенатор сообщил, что представление об увольнении Кудрина в Совфеде могут рассмотреть 30 ноября на пленарном заседании.

«Получили», — сказал Артамонов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Кудрин вскоре может перейти на работу в компанию «Яндекс», фактическое решение об этом уже принято.

В сентябре журнал Forbes писал, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты 5% в «Яндексе» через опционы за переход в компанию. Отмечалось, что Волож планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за границей, а Кудрин пообещал ему помочь в этом.

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