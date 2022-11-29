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Нефтяная компания Shell решила выкупить датскую компанию по производству биогаза за $2 млрд

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Евгений Одиноков/РИА «Новости

Британский нефтегазовый концерн Shell решил приобрести датскую компанию Nature Energy, которая производит возобновляемый природный газ. Об этом сообщается на сайте британской компании.

«Это приобретение создаст европейскую платформу для наших проектов по биогазу в США. Покупка предоставит возможность для создания глобальных цепочек добавленной стоимости», — заявил директор Shell по переработке и сбыту Уиберт Виджевено.

В пресс-службе указали, что сделка поможет ускорить процесс энергоперехода. А также расширит клиентскую базу компании. Кроме того, будет увеличено производство топлива с низким содержанием углерода.

21 ноября ТАСС, ссылаясь на источник, сообщил, что концерн Shell может до конца 2022 года серьезно сократить размер офиса в России. По словам собеседника агентства, несмотря на существенное сокращение офиса, компания все равно не собирается закрывать свое представительство в России.

До этого из отчета стало известно, что компания Shell в третьем квартале 2022 года смогла увеличить свою прибыль в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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