Более 80 человек ранены в столкновениях против проекта миллиардера Адани

Более 80 демонстрантов и полицейских получили ранения в Индии, когда жители деревни, протестующие против строительства порта стоимостью 900 млн Adani Group , столкнулись с полицией в штате Керала.

Протесты, организованные в основном христианским рыбацким сообществом против проекта портового бизнеса миллиардера Гаутама Адани стоимостью 23 млрд долларов. Это вынудило бизнесмена прекратить работу в порту Вижинджам, который считается потенциальным и прибыльным конкурентом портам в Дубае, Сингапуре и Шри-Ланке.

Джозеф Джонсон, один из лидеров протеста, сказал, что пострадали по меньшей мере 46 протестующих. Старший представитель местной полиции Аджит Кумар сообщил агентству Reuters, что в ходе столкновений были ранены 36 полицейских.

Строительство было остановлено более чем на три месяца после того, как жители деревни обвинили строителей порта в эрозии побережья и лишении их средств к существованию. Они заблокировали вход на территорию, соорудив баррикаду площадью 111 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что основатель и глава индийского конгломерата Adani Group Гаутам Адани вошел в тройку самых богатых людей мира. Выше него в рейтинге расположились только генеральный директор Tesla Илон Маск и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос.