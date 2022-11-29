Президент Сербии Вучич заявил, что получает газ в 4,5 раза дешевле остальной Европы

Президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что республика получает газ в среднем в 4,5 раза дешевле, чем остальная часть Европы.

Глава государства рассказал, что везде топливо стоит порядка $1385 за одну тысячу кубометров, а с учетом торговцев и доставки оно обходится не дешевле $1,8 тыс. за тысячу кубометров.

«А мы его получаем по большей части за 400 долларов», — добавил глава Сербии.

Также Вучич высказал надежду, что страна окажется способной «обеспечить себе праздничную иллюминацию на Новый год».

Ранее сообщалось, что правительство Сербии увеличит цены на электроэнергию и газ почти на 10% с 2023 года. При этом министр энергетики отметила, что республика продолжает выплачивать субсидии на электроэнергию, поэтому цена на нее в стране будет одной из самых низких в европейском регионе.