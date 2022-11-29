В кабмине поддержали проект о запрете применять упрощенное налогообложение иноагентам

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, закрепляющий лишение иноагентов возможности применять упрощенную систему налогообложения, сообщает ТАСС, ссылаясь на проект отзыва кабмина.

Проект закона направлен на закрепление в Налоговом кодексе РФ новой нормы.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний», — сообщили в правительстве.

В кабмине отметили, что согласно Налоговому кодексу РФ, упрощенной системой могут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели. Исходя из этого «представляется целесообразным» применить ограничения в отношении физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, использующих упрощенную систему налогообложения, признанных иностранными агентами.

Ранее комитет Думы рекомендовал принять во втором чтении проект о борьбе с иновмешательством.