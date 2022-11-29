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В кабмине поддержали проект о запрете применять упрощенное налогообложение иноагентам

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Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, закрепляющий лишение иноагентов возможности применять упрощенную систему налогообложения, сообщает ТАСС, ссылаясь на проект отзыва кабмина.

Проект закона направлен на закрепление в Налоговом кодексе РФ новой нормы.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний», — сообщили в правительстве.

В кабмине отметили, что согласно Налоговому кодексу РФ, упрощенной системой могут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели. Исходя из этого «представляется целесообразным» применить ограничения в отношении физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, использующих упрощенную систему налогообложения, признанных иностранными агентами.

Ранее комитет Думы рекомендовал принять во втором чтении проект о борьбе с иновмешательством.

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