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РИА Новости: «Укрэнерго» сочло ситуацию в энергетике на Украине близкой к катастрофической

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Энергетическая ситуация в некоторых украинских регионах близка к катастрофической. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на основанный на материалах украинской энергетической компании «Укрэнерго» документ, полученный агентством от властей Луганской народной республики (ЛНР).

Информация о состоянии энергосистемы Украины была направлена министерству обороны страны. В документе, как заявляет агентство, представлены данные о выведении из строя более чем 60% энергетических мощностей нескольких регионов страны.

«В адрес министерства обороны Украины поступили аналитические материалы из НЭК «Укрэнерго», согласно которым ситуация вокруг энергетической сферы в отдельных регионах после российских ракетных ударов по объектам энергосистемы близка к катастрофической», — приводит агентство отрывок из документа.

Такая ситуация, как подчеркивается в полученном агентстве документе, может привести к росту протестных настроений среди украинцев.

Помимо этого, в нем говорится о дефиците квалифицированных бригад и нехватке запчастей для ремонта энергетических объектов, а также увеличении попыток предпринимателей обойти ограничения на электропотребление через незаконное подключение к линиям электропередачи.

28 ноября в «Укрэнерго» сообщили об отключении света по всей Украине. Дефицит мощности составил 27%, поэтому до стабилизации ситуации графики почасовых отключений работать не будут.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. По словам президента Украины, удары стали ответом на атаку на Крымский мост.

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