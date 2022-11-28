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NF Group: объем инвестиций в российскую недвижимость рухнет на 25% по итогам года

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Объем инвестиций на российском рынке недвижимости по итогам 2022 года сократится на 20,5%-25,6% в сравнении с показателями за 2021-й и составит 290-310 млрд рублей. В прошлом году этот показатель составил рекордные 390 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков международной консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank Russia).

«Объем инвестиций в российскую недвижимость по итогам 2022 года составит 290-310 млрд рублей. Это на 20,5%-25,6% ниже, чем в 2021 году. Тогда объем вложений составил 390 млрд руб. — рекордный показатель за всю историю наблюдений», — говорится в материале.

При этом доля иностранного капитала в суммарном объеме инвестиций на российском рынке недвижимости составит всего 3%. Идентичный показатель был и в 2021 году — тогда он стал самым минимальным за всю историю наблюдений. Подобная тенденция, с большой долей вероятности, сохранится и в ближайшие годы из-за высоких рисков в связи с международными санкциями против страны, указали в NF Group.

28 ноября региональный директор департамента консалтинга и аналитики компании NF Group Ольга Широкова заявила, что спрос на элитное жилье в Москве откатился на пять лет назад. По итогам 2022 года число сделок в подобном сегменте недвижимости в столице сократится на 44% — до 900 штук. Для сравнения, в прошлом году этот показатель находился на уровне 1,6 тыс.

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