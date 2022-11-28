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«Интерфакс» узнал о поддержке правительством законопроекта о реформе доставки страховых пенсий

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Правительство России поддержало законопроект о реформе доставки страховых пенсий. Власти подготовят положительный отзыв на соответствующий проект депутата Госдумы Александра Хинштейна и группы сенаторов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре. Данная норма затронет 13% пенсионеров, получающих пенсию наличными.

«Согласно документу (№212237-8), граждане, как и сейчас, смогут зачислять пенсию на счет в выбранном банке, но если речь идет о наличном получении средств (на дому или в кассе организации), то предлагается оставить на этом рынке только АО «Почта России», — говорится в материале.

В настоящее время у граждан есть три способа получения страховой пенсии — через кредитные организации путем зачисления на банковский счет; через организации почтовой связи; через иные организации, занимающиеся доставкой. При этом последний вариант подразумевает вручение денежных средств как на дому, так и в кассе «альтернативных доставщиков».

Если власти России введут новую норму, способов получения станет меньше. Предполагается, что с 1 апреля следующего года их станет всего два — через кредитные организации, либо через организации федеральной почтовой связи. Последний вариант подразумевает доставку пенсии на дом или ее получение в кассе «Почты России», уточняется в заметке.

25 ноября министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что пенсии неработающим пенсионерам с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8%. При этом в текущем году был проведен промежуточный пересчет пенсий, в результате чего с 1 июня они выросли на 10%.

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