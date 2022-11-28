Производители хмеля ФРГ: каждой 20-й пивоварне Германии грозит закрытие в 2022 году

Ассоциация немецких производителей хмеля считает, что до пяти процентов пивоварен и производителей хмеля в Германии могут закрыться до конца этого года из-за плохого урожая и энергетического кризиса. Об этом сообщило агентство DPA, передает РИА Новости.

«Еще в текущем году от 4 до 5 процентов предприятий могут закрыться», — сказал глава ассоциации Адольф Шапфль.

Как пояснил Шапфль, негативное влияние на эту сферу оказали плохой урожай, подорожание хмеля, а также рост цен на электроэнергию, газ и удобрения в связи с событиями на Украине.

Он считает, что кризис больше всего затронет небольшие пивоварни и производителей хмеля.

По его словам, 2022 год был очень плохим и в общей сложности из-за неудачного урожая и выросших производственных цен, производители хмеля не получили прибыль в размере €134 млн.

Общий годовой доход производителей ранее составлял около €300 млн в год, отмечает агентство.

Ранее немецкий журнал Spiegel писал, что новый год начнется для многих немцев с резкого роста цен на электроэнергию.