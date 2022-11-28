Курс евро на Мосбирже превысил 64 рубля впервые с 12 октября

Курс евро в ходе торгов 28 ноября превысил 64 рубля впервые с 12 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В 15:55 евро стоил 63,93 рубля, что на 1,01 рубля выше уровня закрытия торгов днем ранее. До этого курс евро поднимался до 64,0075 рубля.

Доллар в это время стоил 60,96 рубля, что на 45,75 копейки выше предыдущих торгов.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,6 копейки — до 62,1 рубля, а курс китайского юаня вырос на 1,1 копейки — до 8,43 рубля.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозировал, что в 2023 году тенденция укрепления доллара США может сохраниться из-за глобальной рецессии, что, с большой долей вероятности, приведет к ослаблению курса рубля до 70 расчетных единиц за доллар.

24 ноября Михаил Васильев говорил о выгодности курса доллара и евро для покупки сейчас. Это обусловлено низкой разницей между покупкой и продажей ведущих зарубежных валют.

Аналитик также заявлял, что до Нового года лучше всего приобрести валюту дружественных стран. По словам Васильева, евро и доллар на фоне санкций сохраняют токсичность, а их покупательная способность сокращается из-за высокой инфляции в Европе и США.