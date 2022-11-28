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Экс-франчайзи McDonald's на вокзалах и в аэропортах начнет работать под брендом «Вкусно - и точка»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Компания «Развитие РОСТ», которая является бывшей франчайзи McDonald's, с оставшимися точками, перейдет под бренд «Вкусно - и точка» с 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение компании.

«Вкусно - и точка» подписала договор коммерческой концессии (ДКК) с ООО «Развитие РОСТ» - бывшей компанией - франчайзи McDonald's. С 1 декабря предприятия ООО «Развитие РОСТ» продолжат свою работу в России под брендом «Вкусно - и точка», отметили в публикации.

Сейчас «Развитие РОСТ» управляет девятью точками, которые расположены в аэропортах и вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга. При этом переход будет идти по тем же правилам, как это произошло и с другими франчайзи.

17 ноября пресс-служба компании «КСБ Виктори Рестораны», которая занимается обслуживанием сети в республике сообщила, что рестораны сети быстрого питания McDonald's в Белоруссии начнут работать под брендом «Вкусно — и точка» с 22 ноября.

Ранее владелец сети предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» Александр Говор решил купить активы логистической компании Havi Россия (ООО «Рулог»).

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