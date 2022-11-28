В конгрессе предупредили о возможном крахе экономики США из-за забастовки железнодорожников

Американский конгрессмен Брайан Фитцпатрик предупредил о возможном разрушении экономики США из-за забастовки железнодорожников. Он сделал соответствующее заявление в беседе с телеканалом Fox News.

По словам политика, забастовка железнодорожников будет «разрушительной» для Соединенных Штатов, поэтому решение необходимо найти «так или иначе».

Как заявил Фитцпатрик, конгресс собирается не допустить начала забастовки и принудительно вмешаться в переговоры профсоюзов с грузовыми перевозчиками, если они не достигнут соглашения.

Ранее президент США Джо Байден назвал недопустимой забастовку работников железнодорожной отрасли из-за вреда, который из-за нее может быть нанесен экономике и населению. Позже официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что администрация пытается избежать забастовки железнодорожников, но готовится к любым исходам, если она произойдет.

До этого телеканал CNN сообщил, что в Соединенных Штатах 4 декабря может начаться общенациональная забастовка железнодорожников, если хотя бы один из 12 профсоюзов работников железнодорожной индустрии страны откажется от работы.

21 ноября один из крупнейших профсоюзов отрасли SMART-TD частично отверг условия временного соглашения с грузовыми железнодорожными компаниями и потребовал возвращения за стол переговоров.