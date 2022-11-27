Товарная Биржа Египта начнет торги с российской пшеницы

Товарная биржа Египта, открывающаяся 27 ноября, начнет первые торги с предложений российской пшеницы, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра снабжения и внутренней торговли Египта Ибрагима Ашмауи.

«Будет запущена товарная биржа Египта, ее работа начнется с торговли пшеницей», — отметил Ашмауи.

По его данным, управление по поставкам товаров начнет торги именно с предложений российской пшеницы. Предполагается, что оно будет предлагать на торги определенное количество импортируемой пшеницы из своих запасов два раза в неделю.

В июле стало известно, что Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины. По информации Reuters, правительство Египта в декабре 2021 года закупило зерно по цене от $346 до $360 за тонну, однако из-за конфликта на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.