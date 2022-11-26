NielsenIQ: более 50% немцев стали больше экономить из-за высокого уровня инфляции

В Германии 52% людей стали больше экономит на фоне стремительного роста цен. Об этом пишет Die Zeit со ссылкой на результаты исследования, проведенного технологической компанией NielsenIQ.

Согласно опросу, 52% респондентов покупают только те продукты, которые им действительно необходимы. Еще 44% опрошенных заявили, что будут избегать покупки товаров для «удовольствия и роскоши», а 31% старается сократить посещения ресторанов.

Как отметил эксперт NielsenIQ Лотар Стайблин, сейчас все больше людей задают себе вопрос, без чего они могут обойтись, и используют множество стратегий сбережений.

«Они более внимательно сравнивают цены, уделяют больше внимания специальным предложениям, переключаются на более дешевые продукты, такие как частные торговые марки, или чаще покупают у дискаунтеров», — подчеркнул Стайблин.

Ранее газета Rzeczpospolita публиковала результаты циклического исследования поведения потребителей Barometr Providenta, согласно которому около половины жителей Польши намерены экономить на праздновании Рождества.