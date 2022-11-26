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Журналист Focus Штайнгарт заявил, что экономика Германии попала в «клещи» США

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Reuters

Журналист Габор Штайнгарт высказал мнение, что экономика Германии попала в «клещи» США. Об этом сказано в его статье для Focus Online.

По словам Штайнгарта, суть американских клещей заключается в двух аспектах.

«Первый касается американского закона о сокращении инфляции, целью которого можно назвать не снижение цен, а гигантскую программу субсидий в американский высокотехнологичный сектор, что, в свою очередь, оказывает давление на немецкие компании. Второй аспект направлен против Китая и заключается в санкциях против китайских полупроводников, что вынуждает немецкий бизнес пересматривать сотрудничество с КНР», — сказано в статье.

Габор Штайнгарт подчеркивает, что США своими действиями показали твердое намерение обеспечить свое благосостояние за счет Китая и Европы.

«В нынешних условиях немецкая экономика имеет могущественного конкурента в лице США. В Вашингтоне эра «свободной торговли» сменилась эрой «управляемой торговли», — отметил журналист.

Ранее Габор Штайнгарт заявлял, что западные страны сами создали условия для энергетического кризиса, и в сложившейся ситуации не стоит винить Россию.

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