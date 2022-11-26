WSJ: ЕС усиленно патрулирует трубопроводы после взрывов на «Северных потоках»

Несколько европейских стран используют ВМС для патрулирования трубопроводов, которые пролегают у их границ, и реагируют на любые подозрительные вещи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на несколько своих источников.

Издание отмечает, что не так давно минный тральщик ITS Numana из Италии проплыл над трубопроводом, по которому природный газ из Северной Африки поступает в страны Европы, так как его гидролокатору удалось обнаружить металлический предмет рядом с одной из линий. Выяснилось, что это был ржавый стол.

The Wall Street Journal пишет, что до недавнего времени итальянские ВМС не уделяли большого количества времени на осмотр подводных трубопроводов. Только после взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» ситуация изменилась.

По данным газеты, после взрывов на «Северных потоках» защита трубопроводов, энергосистем и газовых терминалов, которые обеспечивают свет и отопление домов в европейских государствах, стала приоритетом национальной безопасности всей Европы. При этом, подчеркивает газета, их протяженность достигает нескольких тысяч миль, а линии пересекают воды Норвегии и Средиземное море. По словам аналитиков в области энергетики и безопасности, на которые ссылается издание, на устранение вероятности атак, которые подобны взрывам «Северного потока», могут потребоваться месяцы и даже, возможно, годы. Газета отмечает, что это связано из-за трудностей доступа к трубам.

«Если взрывы «Северного потока» были сигналом, то они достигли своей цели — они показали, что можно поразить нас везде, будь то газопроводы или ветряные электростанции», — цитирует WSJ исследователя университета Копенгагена Йенса Венцель Кристофферсена.

Ранее датское телевидение показало первые кадры поврежденного «Северного потока» в зоне Дании.