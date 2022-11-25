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Товарооборот России со странами СНГ вырос на 7% за девять месяцев

Минэкономики: за девять месяцев товарооборот России со странами СНГ вырос на 7%

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Газета.Ru

Замглавы Минэкономики Дмитрий Вольвач заявил, что за девять месяцев текущего года объем товарооборота России со странами СНГ вырос на 7% и в денежном эквиваленте достиг $73 млрд.

Основная часть товарооборота, как отметил Вольвач, пришлась на тройку ключевых российских партнеров.

«Белоруссия — $31 млрд (рост на 9%), Казахстан — $20 млрд (+9%) и Узбекистан — $6 млрд (+36%)», — сообщил он на заседании Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств — участников СНГ.

Он добавил, что между регионами России и странами СНГ действуют около 400 соглашений о сотрудничестве.

В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что попытки западных стран изолировать Москву провалились и ускорили процесс переформатирования системы международных отношений, поскольку страна продолжает развивать диалог с другими государствами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Украина заинтересована в подрыве всех существующих на пространстве СНГ связей.

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