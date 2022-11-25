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ЦБ отметил снижение инфляционных ожиданий россиян в ноябре

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Центральный банк России (ЦБ РФ) заявил, инфляционные ожидания населения в ноябре 2022 года снизились, оставаясь повышенными в диапазоне значений апреля — октября текущего года. Об этом пишет «Интерфакс».

Краткосрочные ценовые ожидания предприятий в ноябре продолжили повышаться, указал регулятор.

Таким образом, на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы, на среднесрочном — преобладают проинфляционные риски.

Годовая инфляция в стране, по итогам года составит 12–13%, указали в ЦБ. В ЦБ считают, что она снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Инфляционные ожидания населения в ноябре, по данным опроса «инФОМ», снизились до 12,2% после роста в октябре до 12,8% с 12,5% в сентябре.

На пленарном заседании 23 ноября Госдума приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект, устанавливающий прожиточный минимум в 2023 году в России на уровне 14 375 руб.

Глава Минтруда России Антон Котяков заявлял, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум с 1 января 2023 года станут выше инфляции.

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