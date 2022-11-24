Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Министр инфраструктуры Украины назвал стоимость восстановления энергосистемы в стране

Власти Украины оценили восстановление энергетической инфраструктуры в сотни млн долларов

close
100%
Emilio Morenatti/AP

Восстановление энергетической системы Украины, поврежденной в ходе специальной военной операции, потребует сотен миллионов долларов, пишет газета Financial Times, ссылаясь на министра инфраструктуры страны Александра Кубракова.

В публикации не приводится прямой цитаты министра, но указывается, что, по его оценкам, на восстановление поврежденной инфраструктуры понадобится дополнительная внешняя помощь в размере нескольких сотен миллионов долларов.

Авторы отмечают, что Украина сталкивается с нехваткой материалов и оборудования, пригодных для восстановления элементов ее энергосистемы, построенных во времена СССР. Для решения этой проблемы предпринимаются попытки закупить оказавшиеся в дефиците трансформаторы у Литвы и Польши, а также наладить собственное производство.

Ранее обозреватель испанского издания Rebelión написал, что для киевского режима складывается трагическая ситуация в преддверии зимы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть