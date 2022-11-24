Министр инфраструктуры Украины назвал стоимость восстановления энергосистемы в стране

Восстановление энергетической системы Украины, поврежденной в ходе специальной военной операции, потребует сотен миллионов долларов, пишет газета Financial Times, ссылаясь на министра инфраструктуры страны Александра Кубракова.

В публикации не приводится прямой цитаты министра, но указывается, что, по его оценкам, на восстановление поврежденной инфраструктуры понадобится дополнительная внешняя помощь в размере нескольких сотен миллионов долларов.

Авторы отмечают, что Украина сталкивается с нехваткой материалов и оборудования, пригодных для восстановления элементов ее энергосистемы, построенных во времена СССР. Для решения этой проблемы предпринимаются попытки закупить оказавшиеся в дефиците трансформаторы у Литвы и Польши, а также наладить собственное производство.

Ранее обозреватель испанского издания Rebelión написал, что для киевского режима складывается трагическая ситуация в преддверии зимы.