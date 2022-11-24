РБК: нидерландский холдинг VEON договорился о продаже «ВымпелКома» российскому менеджменту

Нидерландский холдинг VEON согласовал продажу телекоммуникационной компании «ВымпелКом», оказывающей услуги под брендом «Билайн», российскому менеджменту. Сделка может стать безденежной, однако на новых владельцев, с большой долей вероятности, перепишут долг VEON, который по итогам третьего квартала 2022 года составил $8,2 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данные двух источников.

«Базирующийся в Нидерландах холдинг VEON в ближайшие дни объявит о том, что договорился провести в «ВымпелКоме» (оказывает услуги под брендом «Билайн») процедуру MBO (management buyout, выкуп компании менеджментом) <....> Сделка может быть безденежной, но на «ВымпелКом» будет переписана значительная доля долга VEON, который по итогам третьего квартала этого года составлял $8,2 млрд», — говорится в материале.

При этом будущая сделка также будет содержать «дополнительные условия». Однако, какие именно, собеседники РБК уточнять не стали. Впрочем, как и непосредственно грядущего покупателя. Однако, по данным СПАРК, в середине ноября глава «ВымпелКома» Александр Торбахов зарегистрировал три компании: «Коперник-Инвест», «Коперник-Инвест 2» и «Коперник-Инвест 3», уточняется в статье.

2 ноября нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon информировал о проведении конкурентного процесса продажи входящей в группу российской компании «Вымпелком». Холдинг, на тот момент, рассматривал различные варианты в ходе поиска возможного покупателя.