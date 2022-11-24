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МИД РФ пригрозил остановить поставки нефти в страны, присоединившиеся к ценовому потолку

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ остановит поставки нефти в страны, которые решат присоединиться к введению потолка цен на российскую нефть. Об этом Захарова заявила на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона неоднократно предупреждала, что введение потолка цен на нефть из России является «антирыночной мерой», которая «нарушает цепочки поставок», что «может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках».

«РФ не планирует осуществлять поставки нефти в страны, которые присоединятся к картелю покупателей», — сказала она.

Захарова указала на то, что многие нефтедобывающие государства также «выступают против этой меры». По словам дипломата, они понимают, что западные страны могут применить аналогичную меру к любому другому государству.

«Грубый ценовой диктат подрывает систему мировой торговли и создает опасный прецедент не только на рынке энергоносителей, но и для международной торговли в целом», — подытожила представитель российского МИД.

Ранее Мария Захарова заявила, что большее количество фактов говорит о том, что на Украине идет противостояние России и НАТО.

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