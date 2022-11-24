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Греф заявил, что Россия находится на пороге влияния ИИ на жизнь

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Фундамент для внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в России уже был заложен, поэтому страна находится на пороге влияния ИИ на жизнь. Об этом в ходе международной конференции Artificial Intelligence Journey заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Фундамент для отраслевого внедрения ИИ в России за три года реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» уже заложен. Поэтому можно сказать, что мы уже на пороге драматического роста влияния, которое ИИ будет оказывать на нашу жизнь», — отметил Греф.

По его словам, большинство движущих факторов, которые помогают развивать ИИ, уже хорошо работают. Речь идет о кадрах, исследованиях, регуляторики и прочих параметрах. Поэтому теперь задача заключается в переходе к масштабному и повсеместному внедрению ИИ в основных отраслях. Кроме того, стоимость ИИ снижаются, но его возможности постоянно растут. Например, число параметров крупнейшей в мире нейросети за два года поднялось в 30 тыс. раз, сравнившись с числом нейронных связей в мозге обезьяны.

Греф добавил, что по предварительным оценкам внедрение ИИ в различных отраслях экономики принесет в 2025 году 1% ВВП. Кроме того, благодаря ИИ показатели скорости, качества, персонализации и экономической эффективности могут вырасти в 5-7 раз.

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