Компания «Джамилько» приобрела бизнес Mothercare и Victoria's Secret в России

Дистрибутор одежды и обуви компания «Джамилько» купил 99,99% «Монэкс Трейдинг», которая по системе франчайзинга развивает бренды Mothercare, Victoria's Secret и Body Shop. Оставшиеся 0,01% получило кипрское юридическое лицо «Лосфорд трейдинг Лтд», аффилированное с «Джамилько», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Дистрибьютор и продавец одежды АО «МФК Джамилько» получил 99,99% ООО «Монэкс Трейдинг» <....> Еще 0,01% получило кипрское юрлицо «Лосфорд трейдинг Лтд», аффилированное с «Джамилько». Изменения в структуре владельцев произошли 22 ноября», — говорится в материале.

Владельцем «Монэкс Трейдинг» является ближневосточный ритейлер Alshaya Group. В июне компания объявила о закрытии всех розничных и интернет-магазинов в России из-за обострения геополитической обстановки в мире.

«Джамилько» уже давно занимается распространением товаров люксового сегмента одежды и обуви. В портфель компании входят марки St-James, Salvatore Ferragamo, New Balance, DKNY, Juicy Couture, Timberland и другие. «Джамилько» владеет более 150 магазинами в различных российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

26 октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что партнер британской сети детских товаров Mothercare, решившей покинуть российский рынок, начал поиски компании, которой передаст свой бизнес в России. В числе основных претендентов назывался дистрибутор фешен-рынка «Джамилько».