Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента (ЕП) заявил, что Евросоюз полностью заместил выбывший российский газ поставками от других поставщиков. Трансляция заседания велась на сайте ЕП.

По ее словам, газ, который поставлялся из России, полностью замещен СПГ или дополнительным трубопроводным газом «из надежных источников.

В связи с началом спецоперации РФ на Украине ряд стран ввели против России масштабные санкции и решили отказаться от поставок голубого топлива из России к 2040 году. В результате в Европе резко выросли цены на газ.

Европейские лидеры обвинили в ситуации Россию. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила «невыносимые» счета за электроэнергию граждан ЕС отправлять в Москву. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак посоветовал ей отправлять эти представителям стран, которые решили отказаться от долгосрочных контактов с Москвой и перешли на закупку газа по спотовым ценам.