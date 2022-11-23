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Корпоративный портфель онлайн-кредитования в Сбере составит полтриллиона рублей

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Корпоративный портфель кредитов Сбербанка, которые выдаются онлайн, к концу 2022 года составит полтриллиона рублей. Речь идет о кредитах бизнесу, решение по которым осуществляется с применением искусственного интеллекта. Об этом в ходе международной онлайн- конференции по искусственному интеллекту AI Journey сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По словам представителя Сбера, основным драйвером роста кредитного портфеля онлайн-продукта выступает сегмент АПК, на втором месте — розничная торговля, на третьем — легкая промышленность.

«Цифровизация кредитного процесса и улучшение клиентского пути является для нас фокусом развития. Именно поэтому мы оперативно обучили и адаптировали AI-модели под новые условия, что позволило нам продолжать предоставлять клиентам крупного и среднего бизнеса продукты онлайн-кредитования», — заявил Анатолий Попов.

Он подчеркнул, что если во втором квартале 2022 компания еще не наблюдала высокую активность кредитования клиентов среднего и крупного бизнеса с применением AI-моделей от сопоставимых значений прошлого года, то к концу года в Сбере ожидают, что доля таких сделок принятия решения превысит 60%.

Также Попов добавил, что по сегменту малого и микробизнеса этот показатель уже достиг 70%.

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