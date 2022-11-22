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Юрист рекомендовал усложнять подпись при заполнении документов

Юрист Соловьев предупредил о риске потери денег при упрощении личной подписи в документах

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Unsplash

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью с агентством «Прайм» рассказал, что упрощение личной подписи может «обернуться боком» и привести к потере значительных средств.

Эксперт пояснил, что факты подделки подписи чаще всего встречаются при изменении состава учредителей юридического лица, в договорах займа или расписках о получении денег в простой письменной форме, а также при манипуляциях с объектами недвижимости.

Юрист предупреждает, что в ходе следствия эксперты не смогут однозначно определить владельца простой, схематичной подписи. Он пояснил, что, когда проводятся графологические экспертизы, простая подпись поставит в тупик даже самых скрупулезных и опытных экспертов из-за ее примитивизма.

Чтобы избежать таких ситуаций, юрист посоветовал в важных документах добавлять инициалы и дату, а также проработать усложнение подписи.

Владельцам электронной подписи он напомнил о возможности кражи цифрового носителя.

Ранее подпись чиновника из Индии рассмешила пользователей соцсетей.

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