Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Глава Подмосковья заявил о реализации 130 проектов импортозамещения в регионе к 2026 году

close
100%
Пресс-служба администрации Московской области

На территории Московской области к 2026 году будет реализовано свыше 130 проектов импортозамещения. Об этом во время заседания правительства региона заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает РИА Новости.

«Долгое время у нас на сопровождении было 123 проекта, а сейчас их уже — 130. Приятно, что большая часть не на бумаге, а реализуется в территориях. Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье», — отметил Воробьев.

По его словам, в этом году должно быть запущено 21 производство. При этом инвестиции в них составили 9,5 млрд рублей. В период с 2023 по 2025 год должно быть реализовано еще 109 проектов. Общий размер инвестиций в них составит 140 млрд рублей.

Он добавил, что предпринимателям в регионе оказывается всевозможная поддержка. Речь идет о таких программах как земля за 1 рубль, земля без торгов, промышленная ипотека, льготные займы, льготные кредиты банков и другие меры поддержки.

В середине ноября «Коммерсантъ», ссылаясь на дискуссию в Совете федерации писал, что бизнес и отраслевые министерства хотели бы обменять риски импортозамещения на реальную господдержку.

До этого Совет министров Белоруссии сообщил, что Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о выделении Минску кредита на 105 млрд рублей на импортозамещающие проекты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть