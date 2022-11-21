Глава Подмосковья заявил о реализации 130 проектов импортозамещения в регионе к 2026 году

На территории Московской области к 2026 году будет реализовано свыше 130 проектов импортозамещения. Об этом во время заседания правительства региона заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает РИА Новости.

«Долгое время у нас на сопровождении было 123 проекта, а сейчас их уже — 130. Приятно, что большая часть не на бумаге, а реализуется в территориях. Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье», — отметил Воробьев.

По его словам, в этом году должно быть запущено 21 производство. При этом инвестиции в них составили 9,5 млрд рублей. В период с 2023 по 2025 год должно быть реализовано еще 109 проектов. Общий размер инвестиций в них составит 140 млрд рублей.

Он добавил, что предпринимателям в регионе оказывается всевозможная поддержка. Речь идет о таких программах как земля за 1 рубль, земля без торгов, промышленная ипотека, льготные займы, льготные кредиты банков и другие меры поддержки.

В середине ноября «Коммерсантъ», ссылаясь на дискуссию в Совете федерации писал, что бизнес и отраслевые министерства хотели бы обменять риски импортозамещения на реальную господдержку.

До этого Совет министров Белоруссии сообщил, что Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о выделении Минску кредита на 105 млрд рублей на импортозамещающие проекты.