Банк России предложил обязать раскрывать стоимость рассрочки

Банк России предложил запретить устанавливать разные цены на товар в зависимости от наличия рассрочки и ввести обязанность раскрывать ее стоимость. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как рассказали в ЦБ, его предложения направлены на снижение рисков, которые возникают у потребителей при покупке товаров или услуг в рассрочку без оформления кредитного договора.

Когда человек совершает покупку с помощью рассрочки, он не имеет такой защиты, как у заемщика банка или МФО, отметили в ЦБ. В таком случае у покупателей нет информации обо всех условиях договора, о стоимости услуг по предоставлению рассрочки и о размере возможной переплаты.

Для решения этих проблем регулятор предлагает сблизить законодательство о потребительском кредитовании и законодательство, регулирующее услуги рассрочки.

В частности, речь идет о введении требования к информированию потребителей и содержанию договора, ограничении размера неустойки за просрочку.

Помимо этого, в ЦБ предлагают дать возможность покупателю запретить уступку прав требования, запретить устанавливать разные цены на товар в зависимости от наличия рассрочки и ввести обязанность раскрывать ее стоимость, а также рассмотреть варианты ограничения стоимости рассрочки.

По мнению регулятора, у покупателя также должна быть возможность в течение определенного «периода охлаждения» отказаться от рассрочки вместе с возвратом товара, а также в любой момент досрочно выплатить рассрочку.

В пресс-службе ЦБ подчеркнули, что эти подходы регулятор обсудил с представителями банков и компаний, которые предоставляют услуги рассрочки.

Обсуждение подходов к регулированию продолжится, после их согласования планируется подготовить изменения в законодательство, добавили в Банке России.

Ранее сообщалось, что Банк России утвердил единую комиссию для физлиц за трансграничный перевод через Систему быстрых платежей.