В МИД заявили, что из-за санкций поставки удобрений РФ сократились почти на 40%

Антироссийские санкции привели к тому, что за полгода экспорт удобрений из РФ сократился почти на 40%, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если сравнивать с цифрами прошлого года, потребители недополучили практически 8 млн тонн сырья.

Как отметил Вершинин, производители и поставщики из России все еще сталкиваются с блокирующим эффектом перевыполнения рестрикций.

«В конкретном плане с марта по сентябрь этого года российские поставки удобрений на мировые рынки сократились на 38% по сравнению с прошлым годом...» — обратил внимание замглавы российского Министерства иностранных дел.

Поясняется, что страны-импортеры не получили 25 миллионов тонн продовольствия, нужного на обеспечение 105 млн человек.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.