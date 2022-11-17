Минфин внесет в правительство проект реформы накопительной пенсии до конца года

Министерство финансов РФ до конца текущего года планирует доработать и внести в правительство законопроект о реформе накопительной пенсии. Подготовка новеллы идет уже несколько лет. Как пишут «Ведомости», предлагаемые изменения должны быть ориентированы на наиболее состоятельных россиян.

Предусматривается принцип добровольности и налоговые льготы, а также передача гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Минфин готовит систему единого налогового вычета. Планируется поэтапно заменить ИИС основного, первого типа (ИИС-I) на инструменты другого формата.

Ранее эксперт НПФ «Эволюция» Дмитрий Ключник указал, что до 1 декабря граждане могут заявить о смене страхового фонда, в котором у них формируется накопительная часть пенсии.

После 1 декабря, как напомнил Ключник, наступает «период охлаждения», который длится до конца года. В это время гражданин может без потерь отказаться от принятого решения. Специалист также объяснил, что есть два типа перевода пенсионных накоплений – срочный и досрочный.