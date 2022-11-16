В «Транснефти» подтвердили возобновление прокачки нефти по «Дружбе» через Украину

Представитель компании «Транснефть» Игорь Демин сообщил о возобновлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию через территорию Украины. Его слова передает ТАСС.

По словам Демина, прокачка началась в 17:09 по московскому времени.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» были возобновлены под низким давлением.

До этого Сийярто заявлял, что прокачка нефти в Венгрию остановилась из-за повреждения подстанций в ходе ракетного обстрела украинской энергетической инфраструктуры. Он указал, что возобновление поставок нефти в Венгрию по «Дружбе» будет возможным после того, как Украина починит поврежденные объекты.

16 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал совет безопасности после того, как нефтепровод «Дружба» прекратил прокачку нефти и в Польше произошел инцидент с падением ракеты.