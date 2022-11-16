Совфед захотел поднять налоговую нагрузку на нефтегазовую отрасль до 2025 года

В Совфеде одобрили закон, согласно которому в период с 2023 по 2025 год налоговая нагрузка на нефтяную и газовую отрасли возрастет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ.

В публикации указали, что в указанный период у «Газпрома» будет изъято по 50 млрд рублей в месяц, то есть в общей сумме 1,8 трлн рублей. При этом корректировка НДПИ на природный газ будет введена уже с 1 января 2023 года, а не с 1 июля, как планировалось ранее. Налог на прибыль для поставщиков газа поднимается до 34% против 32% в ранее запланированном варианте. Эта мера также увеличит доходы бюджета.

Кроме газовой отрасли, повышение налоговой нагрузки коснется и нефтяной отрасли. По предусмотренному законом повышению налогов дополнительные поступления в 2023 году составят 629 млрд рублей. При этом временный рост ставок НДПИ на 380 рублей за тонну на весь уголь принесет еще 30 млрд рублей.

При этом сохраняется ценовая скидка при определении демпфера на автомобильный бензин до конца 2025 года. Это сократит расходы бюджета за указанный период на 662 млрд рублей.

В конце октября РБК со ссылкой на заключение аналитиков Российского союза промышленников и предпринимателей писали, что запланированное в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы введение новых фискальных инструментов и увеличение налоговых ставок для российских предприятий может привести к противоположному эффекту, вопреки ожиданиям властей. Госбюджет может не досчитаться денежных поступлений, в результате чего рискует сократиться по итогам следующего года.