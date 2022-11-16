Siemens Energy намерена до конца 2022 года завершить выход из российских активов

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Global Look Press

Германская компания Siemens Energy в настоящее время продолжает процесс реструктуризации активов в России и рассчитывает завершить его к концу текущего года. Об этом сообщается в финансовом отчете фирмы по итогам четвертого квартала финансового года, который завершился 30 сентября.

«На рентабельность Siemens Energy за весь год повлияли затраты на реструктуризацию, в основном из-за закрытия деятельности в России (примерно 200 миллионов евро), а также внутренние затраты на реструктуризацию и интеграцию в Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). Ожидается, что завершение реструктуризации в России (до конца 2022 года — «Газета.Ru») не окажет дальнейшего существенного финансового воздействия», — говорится в пресс-релизе компании.

Чистый убыток Siemens Energy за прошедший финансовый год составил €647 млн. На этот показатель повлияла в том числе продолжающая реструктуризация российского бизнеса компании. В сравнении с данными за прошедший фингод объем экономического урона увеличился на €93 млн — с €560 млн. При этом размер прибыли до вычета налогов и других специальных статей упал более чем в 2,5 раза — с €661 млн до €379 млн, уточнили в пресс-службе фирмы.

12 мая германская компания Siemens объявила о своем уходе с российского рынка. С тех пор начался процесс реструктуризации активов фирмы на территории страны. Кроме того, руководство компании также приняло решение о прекращении поставок и работ по новым проектам в России.

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