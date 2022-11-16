Финансист Аверс предупредила о ложном ощущении стабильности из-за наличия кредитки

Наличие кредитной карты рождает ложное ощущение стабильности, повышает склонность к импульсивным покупкам, подталкивает к тратам больше суммы заработка, предупредила в разговоре с Lenta.ru финансовый эксперт Ксения Аверс.

«Если превысить беспроцентный период, возникает дыра, в которую утекает ощутимая часть бюджета. Вы начинаете работать на банк, долг и проценты по нему. Долги, в свою очередь, мешают достигать финансовых целей и жить в достатке. Получается замкнутый круг», — отметила инвестор.

Она посоветовала как можно скорее закрыть кредитную карту. Для этого, по словам Аверс, нужно совершать взносы на кредитный счет чаще одного раза в месяц.

Если денег для погашения долга по кредиту совсем нет, то есть три варианта выхода из этой ситуации, сказала финансист. Можно оформить кредитные каникулы на срок до шести месяцев, попросить банк об увеличении срока кредитования (тогда снизится размер ежемесячного платежа), обратиться в другой банк с просьбой о рефинансировании.

На прошлой неделе заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что банковские карты, о которых забыл их владелец могут приносить убытки и неприятности. Речь идет как о дебетовых, так и о кредитных картах.