Аналитик Барсуков: цены на вторичную недвижимость могут начать расти до конца 2023 года

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Цены на недвижимость на вторичном рынке могут начать расти осенью 2023 года. Такой прогноз сделал эксперт рынка Константин Барсуков в разговоре с Lenta.ru.

При этом в настоящее время, по его словам, стоимость жилья не растет. Более того к концу 2022 года цены могут упасть на 15-20%.

«На рынке вторичной недвижимости мы только-только начали нащупывать дно, по моим прогнозам мы выйдем на него в конце ноября — в декабре. <...> Предполагаю, что «дно» составит минус 15-20% от январских цен», — допустил Барсуков.

Ситуация на рынке новостроек, как отметил аналитик, складывается иная. Новые квартиры могут подняться в цене, как только в России продлят программу льготной ипотеки. В этом случае застройщики, которые сейчас говорят о бедственном положении, сменят свой тон и отменят акции и скидки, что приведет к росту цен для покупателей.

В первой половине октября газета «Известия» написала, что российский Минстрой посчитал необходимым продлить программу льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года.

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