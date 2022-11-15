Украинская железная дорога сообщила о задержке движения поездов из-за ракетных обстрелов РФ

Украинские железные дороги (УЖЗ) сообщили в своем Telegram-канале, что в результате российских атак на инфраструктуру страны некоторые пассажирские поезда будут следовать с задержкой.

В частности, поезд Запорожье — Перемышль задерживается на 20 минут, на 30 минут задерживаются составы следующие по маршруту Трускавец — Днепр, Ковель – Запорожье и Харьков — Ужгород. Поезд Краматорск — Киев был отправлен под резервным тепловозом с задержкой в ​​пределах 40 минут.

В пресс-службе добавили, что из-за отсутствия напряжения на неопределенное время задерживаются рейсы Киев — Перемышль, Ужгород — Киев, беспересадочные вагоны Вена — Киев, Хмельницкий — Киев, Львов — Запорожье, Киев — Рахов.

УЖЗ уточнили, что подготовили резервные тепловозы для рейсов, на которые может повлиять отсутствие электроэнергии.

Также отмечается, что прибывшие во время комендантского часа пассажиры будут бесплатно оставаться на ночь на вокзалах.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко написал, что экстренные отключения электроэнергии начались по всей Украине.

С 10 октября Вооруженные силы России начали наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в том числе на взрыв на Крымском мосту.