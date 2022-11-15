Минпромторг: представитель Ирана не подтвердил сообщения о поставке 40 газовых турбин в РФ

Представитель Ирана не подтвердил Минпромторгу информацию о поставках 40 газовых турбин в Россию. Об этом сообщил директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга Михаил Кузнецов во время выступления на совещании в Совете Федерации по вопросам импортозамещения, передает ТАСС.

По его словам, новость о возможных поставках в Россию газовых турбин потрясла министерство.

Минпромторг связался с представителем Ирана, однако тот не смог подтвердить министерству информацию об этом, отметил Кузнецов.

«Эта новость нас, действительно, потрясла, мы вышли на якобы автора этой новости, представителя Ирана. Он в разговоре с нами не подтвердил, что он давал такой комментарий. Соответственно говорить о том, что ожидаются поставки 40 иранских турбин мы не можем, надеемся, что данный спрос будет удовлетворен российскими решениями», — сказал директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга.

О планах Ирана поставить в РФ 40 газовых турбин ранее заявлял управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади агентству Tasnim.

Ранее востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня заявлял, что Иран готов поделиться с Россией технологическими разработками в военной и газовой отраслях.