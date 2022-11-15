ЦБ: россияне перевели в зарубежные банки с января по сентябрь рекордные $63,1 млрд

ЦБ: россияне перевели на зарубежные счета $63,1 млрд с января по сентябрь 2022 года

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Объем переводов денежных средств россиян в зарубежные банки по итогам первых девяти месяцев текущего года достиг рекордной отметки $63,1 млрд. С января по сентябрь подобные депозиты увеличились вдвое с 30,6 млрд рублей в начале 2022-го, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

«За девять месяцев объем вкладов россиян за рубежом увеличился вдвое — до 63,1 миллиарда долларов», — говорится в материале.

Граждане начали активно переводить денежные средства за рубеж с конца февраля — начала обострения конфликта на Украине. Тогда россияне отправили в иностранные банки около $4,3 млрд, что стало рекордным показателем минимум с 2018 года.

Однако после майских смягчений Центробанком ограничений на переводы за границу объем подобных переводов стал расти летом и к сентябрю достиг нового максимума — $6,7 млрд после $5,4 млрд по итогам августа, уточняется в статье.

Одним из популярных направлений для отправки денежных переводов стала Грузия. 17 октября Национальный банк республики сообщил, что с января по сентябрь 2022 года из России в Грузию было переведено $1,135 млрд или 70,8 млрд рублей. Этот показатель оказался в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021-го.

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