ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам 2022 года

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 0,1 млн баррелей в сутки (б/с), до 2,5 млн б/с. Об этом говорится в «Ежемесячном отчете о рынке нефти на ноябрь».

По прогнозу организации, среди стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — всего в этом содружестве 34 страны, в том числе США, Канада, Венгрия, Эстония — спрос на нефть в 2022 году вырастет на 1,3 млн б/с и достигнет 46,1 млн б/с. Государства, которые не входят в этот альянс, могут нарастить потребление сырья на 1,3 млн б/с, до 53,5 млн б/с.

Также ОПЕК снизила прогноз на повышение спроса на нефть в 2023 году на 0,1 млн б/с, до 2,2 млн б/с.

Среди причин изменения прогноза указали неопределенность в мировой экономике, действие мер по сдерживанию пандемии коронавируса и геополитическую напряженность.

В первой половине октября сообщалось, что ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2022 и 2023 годах на уровнях 3,1 млн и 2,7 млн баррелей в сутки соответственно. Тогда в организации указали, что рост спроса на нефть в 2022 и 2023 годах будет обусловлен восстановлением мирового рынка путешествий и увеличением транспортной активности.