ЕС внес две компании из Ирана в черный список по подозрению в передаче РФ беспилотников

Евросоюз внес два физических и два юридических лица из Ирана в черный список по подозрению в передаче беспилотников России, следует из опубликованного документа, передает ТАСС.

20 октября Евросоюз внес иранскую компанию Shahed Aviation Industries, выпускающую дроны, в санкционный список «за материальную поддержку» боевых действий на Украине. Запад призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести расследование и выяснить, использовала ли Россия иранские беспилотники для атак на украинские объекты.

В начале ноября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что страна отправила России «ограниченное количество» БПЛА еще до начала спецоперации на Украине. Однако если кто-то располагает доказательствами того, что Россия использовала их в СВО, должен предоставить их Тегерану, указал он.

В российском МИД назвали обвинения в адрес Ирана по поставкам дронов России «притянутыми за уши».