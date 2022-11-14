Чистая прибыль «Русагро» с января по сентябрь упала на 96%

По итогам первых девяти месяцев 2022 года чистая прибыль ГК «Русагро» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 96% в сравнении с показателем за аналогичный период 2021-го и составила 1,337 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

«Чистая прибыль (с января по сентябрь 2022 года — «Газета.Ru») за период составила 1,337 млрд руб. (19 млн долларов США), снижение на 34 085 млн руб. (-96%)», — говорится в отчете.

При этом выручка компании за это время, напротив, увеличилась на 16% и достигла 182,027 млрд рублей ($2,535 млрд). В то же время объем прибыли за вычетом налогов, процентов и начисленной амортизации составил 35,371 млрд рублей, продемонстрировав прирост 15% в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года. В свою очередь, валовая прибыль за это время упала на 11%, до 40,1 млрд рублей, уточнили в компании.

«Русагро» является одним из крупнейших производителей сахара в России, контролирующим 13% рынка. Компания является одной из крупнейших на российском рынке в сегментах продовольствия и сельского хозяйства.

14 июня акционеры компании разрешили делистинг глобальных расписок с Лондонской биржи и дали возможность размещать их на другой площадке. На данный момент GDR Ros Agro обращаются на Московской бирже.