В США назвали лучшую помощь мировой экономике

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала прекращение конфликта на Украине лучшим, что можно сделать для помощи мировой экономике. Об этом она заявила на встрече с французским коллегой Бруно Ле Мером, передает РИА Новости.

«Прекращение российской войны является моральным императивом. И остается лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике», — сказала она.

Йеллен также отметила совместную работу Соединенных Штатов и Франции над помощью Киеву и «привлечением РФ к ответственности».

«Мы это делаем через содействие (Украине) в сфере безопасности, бюджетную поддержку и широкий круг санкций. Помимо этого, мы тесно работаем друг с другом, а также остальными членами G7 над применением ценового потолка к российской нефти», — сказала министр.

Накануне Йеллен заявляла, что Россия будет пытаться искать новых покупателей нефти после введения предельных цен, однако ей будет сложно продавать ее по прежней цене.

12 ноября доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов в своей статье написал, что введение потолка цен на нефть из России может привести к деглобализации мирового рынка нефти, отчего Запад потеряет над ним контроль.

В первой половине сентября в американском Минфине сообщили, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.