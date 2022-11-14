Премьер-министр Великобритании Сунак обвинил Россию в превращении продовольствия в оружие

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Peter Nicholls/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обвинил Россию в «превращении продовольствия в оружие». Об этом он написал в статье, опубликованной в газете Telegraph.

По его мнению, необходимо продолжать поддерживать «там, где это больше всего нужно предстоящей зимой». Также он отметил помощь Украине и «меры по предотвращению голода в наиболее уязвимых частях мира».

«Во-вторых, мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России», — написал британский премьер, также выразив поддержку генсека ООН Антониу Гутерриша в продолжении поставок зерна по Черному морю.

Ранее Сунак призывал богатые сельскохозяйственные страны высвободить запасы зерна, чтобы справиться с мировым голодом. Кроме того, он, говоря о ситуации на Украине, заявил, что Соединенное Королевство вместе с союзниками «не позволят своему экономическому будущему стать заложником», в том числе за счет отказа от углеводородов из «таких стран, как Россия».

До этого стало известно, что премьер-министр Великобритании на саммите G20 пообещал подвергнуть критике Россию за ее действия на Украине.

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