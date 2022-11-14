Биржи в России прекратили все операции с акциями признанной экстремистской Meta* Platforms

Российские биржи прекратили все операции с акциями компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms, пишет РИА Новости.

Московская биржа исключила акции с торгов 12 ноября, а «СПБ Биржа» — с понедельника, 14 ноября, во всех режимах торгов.

Такое решение принято, поскольку деятельность организации запрещена на территории России.

Заместитель председателя Центрального банка России (ЦБ РФ) Владимир Чистюхин уточнил, что российским властям предстоит решить, считать ли экстремистскими вложения в акции Meta. Если такое решение будет принятым, то держателям акций могут грозить уголовные риски.

Ранее сообщалось, что компания Цукерберга отказалась от разработки секретного гаджета. После сокращения в корпорации Марка Цукерберга более 11 тыс. человек стало понятно, что многие из сотрудников трудились именно над устройствами, рассказали источники. Пока компания официально не прокомментировала закрытие проектов.