GIE: Европа продолжает минимальными темпами закачивать газ в подземные хранилища

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Global Look Press

Европа продолжает минимальными темпами заполнять подземные газовые хранилища, к настоящему моменту уровень газа в них близок к 95,5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

По состоянию на газовые сутки 11 ноября (заканчиваются в 7.00 мск 12 ноября) хранилища заполнены на 95,43%. Согласно приведенным данным, прирост за день составил 0,04 процентного пункта (п.п.), что на 20,74 п.п. больше, чем годом ранее (тогда показатель составил 74,69%).

Всего в ПХГ Европы сейчас находится 103,6 млрд кубометров газа, из которых 23,8 млрд кубометров в Германии, 17,9 млрд — Италии, 12,9 млрд — Франции, 8,8 млрд — в Австрии. На эти страны приходится более 60% запасов в Евросоюзе.

Газета La Repubblica прогнозирует, что цены на газ в Евросоюзе сохранятся на уровне выше €100 за МВт/ч в ближайшие три года, что приведет к перекачке денег из Европы в страны-производители. В статье отмечается, что трансформации коснутся и европейской промышленности, которая в условиях высоких цен на энергоносители должна поддерживать свою конкурентоспособность на глобальном рынке.

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