Глава Binance Чжао заявил о возможном крахе некоторых криптокомпаний в ближайшие недели

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Dado Ruvic/Reuters

Рынок криптовалют накрыл настолько сильный кризис, что в ближайшее время могут закрыться некоторые компании. Об этом заявил основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, передает «Интерфакс».

«Рынку еще предстоит прочувствовать все последствия кризиса вокруг криптовалютной площадки FTX», — отметил Чжао.

По его словам, мировой экономический кризис является лучшей аналогией того, что сейчас происходит на рынке криптовалют.

11 ноября криптовалютная биржа FTX объявила о своем банкротстве. До этого сообщалось, что в ночь на 10 ноября биткоин обновил свой многомесячный минимум — стоимость криптовалюты опускалась до $15,6 тыс. Хотя еще на прошлой неделе биткоин торговался выше $21 тыс. 8 ноября курс упал на 11%, 9 ноября — еще на 13%, к утру четверга падение составляет около 8,5%.

Информационно-аналитическая платформа CoinGlass во вторник сообщила, что из-за маржин-коллов на крипторынке (принудительных продаж активов) трейдеры в общей сложности потеряли за сутки более $717 млн, принудительно были закрыты около 330 тыс. позиций.

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