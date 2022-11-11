Апелляционный суд в Швеции отклонил иск Дерипаски к Черногории

Апелляционный суд в Швеции вынес вердикт в пользу Черногории по иску российского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене арбитражного решения по делу о приватизации алюминиевого комбината Kombinat Aluminijuma Podgorica и связанного с ним бокситового предприятия Niksic Bauxite Mine в 2005 году. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Дерипаска не принял на себя обязательств по решению трибунала и 15 января 2020 года подал иск об изменении арбитражного решения, которое было вынесено в 2016 году.

«Апелляционный суд после оценки правомерности решения принял аргументы нашей страны и вынес решение в пользу Черногории», — говорится в заявлении Министерства экономики Черногории.

В публикации отмечается, что данный вердикт был вынесен 10 ноября. Суд обязал Дерипаску возместить затраты на делопроизводство в размере 628 456 евро и $86 075.

Ранее Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера Олега Дерипаски с требованием снять с него санкции США.

Решение было принято через несколько дней после того, как прокуратура США обнародовала обвинение против бизнесмена.