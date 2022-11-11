ЦБ назвал 2022 год убыточным для российских банков

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Текущий год станет для российских банков убыточным. Несмотря на это, размер финансовых потерь кредитных организаций с января значительно сократился, приводит слова главы департамента банковского регулирования и аналитики валютного регулятора Александра Данилова ТАСС.

«Отрицательный результат, он сократился (по итогам 10 месяцев. — «Газета.Ru»), довольно прилично», — заявил Данилов в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

По его словам, к концу декабря российский банковский сектор вряд ли восстановит прибыльность. Однако точные данные по финансовому состоянию кредитных организаций пока неизвестны, раскрыть эту информацию регулятор планирует по итогам года.

«Данные по финансовому результату (банковского сектора. — «Газета.Ru») по году точно увидим, а по 10 месяцев — посмотрим», — заключил Данилов.

10 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина ответила фразой «не люблю искать дно» на вопрос о спаде в экономике России. В то же время нельзя исключать возможные варианты негативного развития ситуации на фоне обострения геополитической обстановки в мире. В любом случае, уточнила она, России необходимо уже сейчас ускорять структурную трансформацию собственного рынка.

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